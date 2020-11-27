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Тренерский штаб команды, которую возглавлял Диего Марадона, ушёл в отставку

Тренерский штаб команды, которую возглавлял Диего Марадона, ушёл в отставку
Футбол 0

Тренерский штаб «Химнасии и Эсгримы» ушёл в отставку после смерти легендарного футболиста Диего Марадоны, который руководил командой с прошлого года.

«С большим сожалением сообщаем, что тренерский штаб принял решение уйти в отставку. Мы понимаем это решение, которое лишь подчёркивает человеческие качества специалистов команды, сформированной Диего Марадоной. Клуб от всей души благодарит их за проделанную работу и взятые на себя обязательства.

Эра Марадоны и его команды стала важной частью истории клуба. Диего был его частью, как и все остальные», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.

Марадона скончался в возрасте 60 лет от остановки сердца. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

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