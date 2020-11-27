Алексей Миранчук заразился коронавирусом
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба клуба на официальном сайте.
Миранчук прошёл тест на коронавирус вчера, 26 ноября. Игрок был отправлен на самоизоляцию.
Завтра, 28 ноября, «Аталанте» предстоит встреча с «Вероной» в матче 10-го тура чемпионата Италии.
Позавчера, 25 ноября, «Аталанта» в гостях обыграла «Ливерпуль» со счётом 2:0. Миранчук вышел на поле в конце встречи. «Аталанта», набрав 7 очков, занимает третье место в таблице группы D. «Ливерпуль» (9) — на первом месте.
Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Российский футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатила за российского полузащитника € 14,5 млн.
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