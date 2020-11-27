Моуринью: мы претендуем только на победу в каждом следующем матче

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов в преддверии матча 10-го тура АПЛ с лондонским «Челси».



«Неважно, в каком статусе мы приезжаем на «Стэмфорд Бридж», для нас это ничего не меняет. Как уже ни раз говорил, мы претендуем только на победу в каждом следующем матче. Ничего более.



В матче с «Челси» возможен любой результат. Мы в футболе давно и знаем, что случиться может всякое. Наша цель на воскресенье выиграть.



У «Челси» потрясающий состав. На позиции правого защитника могут сыграть Джеймс или Аспиликуэта, на левом фланге обороны — Чилвел, Алонсо или Эмерсон. Вратарём может быть Эдуард Менди или самый дорогой вратарь в истории АПЛ. Невероятный состав.



Так что даже не беспокоюсь о том, кто сыграет, потому что в их составе только очень сильные игроки», – цитирует португальца Sky Sports.



Матч «Челси» — «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 29 ноября. Начало — в 19:30 мск.



«Шпоры» набрали 20 очков и лидируют в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» по дополнительным показателям. «Аристократы» (18) — на третьем месте.

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