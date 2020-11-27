Агент рассказал о состоянии Алексея Миранчука, заразившегося коронавирусом

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал о состоянии футболиста. Ранее пресс-служба клуба из Бергамо сообщила, что Миранчук заразился коронавирусом.

«Тест это тест. У Лёши легкие признаки простуды. Он находится дома под наблюдением и контролем докторов. Всё хорошо. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает его в этот непростой период времени», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Завтра, 28 ноября, «Аталанте» предстоит встреча с «Вероной» в матче 10-го тура чемпионата Италии.

Позавчера, 25 ноября, «Аталанта» в гостях обыграла «Ливерпуль» со счётом 2:0. Миранчук вышел на поле в конце встречи. «Аталанта», набрав 7 очков, занимает третье место в таблице группы D. «Ливерпуль» (9) — на первом месте.

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» 2 сентября. Российский футболист взял в новой команде 59-й номер. Сообщалось, что «Аталанта» заплатила за российского полузащитника € 14,5 млн.