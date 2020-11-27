«Забери меня, когда придёт время». Диего Марадона — младший попрощался с отцом

Диего Марадона — младший, сын легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, посвятил отцу трогательный пост в «Инстаграме».

«Как же счастлив я был с тобой, ты даже не представляешь. Рядом с тобой чувствовал себя непобедимым. Буду скучать по твоим объятиям, по совместному просмотру матчей нашего любимого „Наполи“. А мои дети? Как они будут без такого любящего дедушки? Обещаю, они всегда будут на твоей стороне, будут помнить тебя и расправлять плечи, вспоминая о дедушке.



Буду любить тебя до моего последнего вздоха. Дождись меня и забери, когда придёт моё время, потому что я всегда хотел быть рядом с тобой. Рядом с отцом сын ничего не боится. Счастливого пути, я люблю тебя», — написал Диего.

Посмотреть фотографию можно на странице Диего Марадоны — младшего в "Инстаграме".

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме в возрасте 60 лет от остановки сердца.