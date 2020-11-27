«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 10-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт в Лондоне на стадионе «Селхёрст Парк». Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Клайн, ван Аанхольт, Кэхилл, Данн, Куйяте, Эзе, Макартур, Шлупп, Таунсенд, Айю.



Запасные: Батлэнд, Томкинс, Уорд Сако, Ридевальд, Батшуайи, Бентеке.



"Ньюкасл": Дарлоу, Манкильо, Льюис, Ф. Фернандес, Кларк, Шелви, Альмирон, Хендрик, Ш. Лонгстафф, Уилсон, Жоэлинтон.



Запасные: Гиллеспи, Шёр, Йедлин, Андерсон, М. Лонгстафф, Мёрфи, Ритчи.



Второй матч подряд пропускает нападающий «орлов» Уилфрид Заха, находящийся на самоизоляции после положительного теста на коронавирус. В этом сезоне на счету 28-летнего ивуарийца 5 забитых мячей в восьми матчах АПЛ.



Подопечные Роя Ходжсона набрали 13 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Сороки» (11) — на 15-м месте.

Проморолик матча «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед»: