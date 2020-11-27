Игроки «Барселоны» согласились пойти на сокращение зарплат
Пресс-служба «Барселоны» сообщила о достижении соглашения с игроками о снижении зарплат. Сокращение зарплат поможет клубу сэкономить € 122 млн.
Ранее испанские СМИ утверждали, что каталонский клуб рассчитывает с помощью сокращения сэкономить € 190 млн.
До этого «Барселона» сообщила о продлении контрактов с защитниками Жераром Пике и Клеманом Ленгле, голкипером Марком-Андре тер Штегеном и полузащитником Френки де Йонгом.
Игроки, подписывая новые контракты, согласились на снижение зарплат в краткосрочной перспективе. При этом они рассчитывают, что в дальнейшем им предложат соглашения с более привлекательными финансовыми условиями.
По данным издания Marca, долг клуба по состоянию на июнь 2020 года составляет € 488 млн.
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