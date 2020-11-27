«Лидс» переименует одну из трибун домашнего стадиона

«Лидс Юнайтед» переименует восточную трибуну стадиона «Элланд Роуд» в честь легендарного защитника Джека Чарльтона, умершего в июле 2020 года.
«Вклад, внесённый Джеком Чарльтоном в становление и развитие «Лидс Юнайтед», как и в целом в футбол, неизмерим. Считаю правильным решением, что мы называем трибуну в его честь. Он икона нашего клуба.
Благодарим одного из наших спонсоров, что дал добро назвать Восточную трибуну в честь Джека, несмотря на продолжающееся спонсорство с их стороны. С нетерпением ждём, когда болельщики вернутся на «Элланд Роуд», чтобы почтить память Джека Чарльтона, сидя на трибуне, названной в его честь», — цитирует генерального директора «павлинов» Ангуса Киннера Sky Sports.
Джек Чарльтон присоединился к «Лидсу» в 1950 году в возрасте 15 лет. Он был частью команды, которая под руководством Дона Реви, впервые в истории в 1969 году стала чемпионом Англии. В 1966-м в составе сборной Англии он стал чемпионом мира, сыграв весь турнир без замен.
Джек Чарльтон — старший брат легенды «Манчестер Юнайтед», сэра Бобби Чарльтона.
- 27 ноября 2020
-
23:31
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
22:57
-
22:33
-
22:19
-
22:12
-
21:57
-
21:56
-
21:24
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
20:49
-
20:41
-
20:39
-
20:30
-
20:25
-
20:08
-
20:06
-
20:00
-
19:52
-
19:52
-
19:42
-
19:38
-
19:32
-
19:30
-
19:22
-
19:17
-
18:46
-
18:42
-
18:36
-
18:28
-
18:25