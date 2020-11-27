«Лидс» переименует одну из трибун домашнего стадиона

«Лидс Юнайтед» переименует восточную трибуну стадиона «Элланд Роуд» в честь легендарного защитника Джека Чарльтона, умершего в июле 2020 года.



«Вклад, внесённый Джеком Чарльтоном в становление и развитие «Лидс Юнайтед», как и в целом в футбол, неизмерим. Считаю правильным решением, что мы называем трибуну в его честь. Он икона нашего клуба.



Благодарим одного из наших спонсоров, что дал добро назвать Восточную трибуну в честь Джека, несмотря на продолжающееся спонсорство с их стороны. С нетерпением ждём, когда болельщики вернутся на «Элланд Роуд», чтобы почтить память Джека Чарльтона, сидя на трибуне, названной в его честь», — цитирует генерального директора «павлинов» Ангуса Киннера Sky Sports.



Джек Чарльтон присоединился к «Лидсу» в 1950 году в возрасте 15 лет. Он был частью команды, которая под руководством Дона Реви, впервые в истории в 1969 году стала чемпионом Англии. В 1966-м в составе сборной Англии он стал чемпионом мира, сыграв весь турнир без замен.



Джек Чарльтон — старший брат легенды «Манчестер Юнайтед», сэра Бобби Чарльтона.

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