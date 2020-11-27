Лондонский «Арсенал» интересуется Иско
Полузащитник мадридского «Реала» Иско может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале», сообщает Goal.com со ссылкой на Defensa Central.
По данным источника, Иско намерен покинуть мадридский клуб, чтобы получить больше игровой практики и место в сборной на чемпионате Европы. Сообщается, что в услугах футболиста заинтересован также «Эвертон».
Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». Действующий контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. Со «сливочными» он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, Кубок страны и четыре Кубка Лиги чемпионов.
В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник принял участие в 7 матчах испанской Примеры.
Агент Иско рассказал о желании футболиста покинуть «Реал»
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