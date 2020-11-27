Сэр Алекс Фергюсон: я восхищён Рашфордом

Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон отдал должное нападающему манкунианцев Маркусу Рашфорду за его активную общественную позицию.



«Вы будете шокированы, узнав какое количество детей нуждается в бесплатном питании. Маркус Рашфорд открыл глаза на эту проблему всей Великобритании. Работа, которую он проделал, была фантастической, и мы все гордимся им.



Это великие качества, которые помогут пройти ему через всю жизнь. Футбол его не изменил. В спорте есть опасность, что он может изменить людей, деньги могут изменить людей, слава может изменить людей. Но это не про Рашфорда.



Маркус сделал большое дело, несмотря на то что этому мальчику всего 23 года. Люди, которые находятся в более зрелом возрасте, теперь могут увидеть, что и они могут что-то сделать для помощи нуждающимся», — цитирует шотландца Sky Sports.



Рашфорд никогда не играл под руководством Фергюсона, дебютировав в «Юнайтед» в 18-летнем возрасте — через три года после того, как сэр Алекс покинул пост наставника манкунианцев.

Маркус Рашфорд стал обладателем общественной награды «Спорт для социальных изменений»