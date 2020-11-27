Глушаков объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, который раньше был капитаном «Спартака», поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство. Глушаков признался, что не верит в успех «Спартака».
«Хватит ли ресурсов для чемпионства в этом сезоне? Думаю, нет. Вижу ли параллели с чемпионским сезоном? У нас была команда! И эта команда выгрызала всё и вся. По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017 года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее. Та команда должна была ещё играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего «Спартака», — цитирует Глушакова Sport24.
«Спартак» после 15-го тура занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые отстают от лидирующего ЦСКА на три очка.
Денис Глушаков: чтобы выиграть в матче с «Уфой», нужна полная самоотдача
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