Глушаков объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака» в нынешнем сезоне

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков, который раньше был капитаном «Спартака», поделился мнением о шансах красно-белых на чемпионство. Глушаков признался, что не верит в успех «Спартака».

«Хватит ли ресурсов для чемпионства в этом сезоне? Думаю, нет. Вижу ли параллели с чемпионским сезоном? У нас была команда! И эта команда выгрызала всё и вся. По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017 года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее. Та команда должна была ещё играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего «Спартака», — цитирует Глушакова Sport24.

«Спартак» после 15-го тура занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белые отстают от лидирующего ЦСКА на три очка.