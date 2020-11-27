Пике: надеемся, что Месси останется, но я не знаю его мысли

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что надеется на сохранение в команде капитана Лионеля Месси. Ранее аргентинец признался, что хочет покинуть каталонский клуб.

«Нужно спросить об этом Лео, я не знаю, что он думает. Мы надеемся, что он останется. Но это его личное решение, посмотрим. Я надеюсь, что клуб убедит его остаться.

Мне было жаль, когда Суарес покинул «Барселону». Он провёл в команде много лет, мы много играли вместе, проводили вместе время. Мы отправлялись в путешествия, жили в отелях, будто были одноклассниками», — цитирует Пике Marca.

Месси защищает цвета «Барселоны» на протяжении всей карьеры. В нынешнем сезоне 33-летний аргентинский форвард принял участие в 8 матчах Примеры, в которых записал на свой счёт 3 гола (2 – с пенальти).