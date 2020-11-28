«Аль-Ахли» обыграл «Замалек» и стал победителем африканской Лиги чемпионов

В Каире (Египет) на Каирском международном стадионе завершился финальный матч африканской Лиги чемпионов. В финале турнира встречались египетские «Замалек» и «Аль-Ахли». Матч закончился победой «Аль-Ахли» со счётом 2:1.

Уже на 5-й минуте Солейя вывел «Аль-Ахли» вперёд. На 31-й минуте Шикабала восстановил равновесие в счёте. Победный мяч «Аль-Ахли» забил на 86-й минуте после удара Магди Кафша.

«Аль-Ахли» стал победителем африканской Лиги чемпионов уже в девятый раз в своей истории. При этом египетский клуб не побеждал в турнире с 2013 года. «Аль-Ахли» является рекордсменом по количеству побед в этом турнире. Кроме того, каирские «красные дьяволы» являются самым титулованным клубом в своей стране. «Аль-Ахли» никогда не вылетал во второй дивизион чемпионата Египта.

Африканская лига чемпионов. Финал

«Замалек» (Египет) — «Аль-Ахли» (Египет) — 1:2 (1:1)