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«Вольфсбург» нанёс поражение «Вердеру», команды забили восемь мячей

«Вольфсбург» нанёс поражение «Вердеру», команды забили восемь мячей
Футбол / Германия 0

В Вольфсбурге на стадионе «Фольксваген-Арена» завершился матч 9-го тура немецкой Бундеслиги. «Вольфсбург» на своём поле одержал победу в матче с «Вердером», встреча закончилась со счётом 5:3.

На 13-й минуте Леонардо Биттенкорт вывел гостей вперёд. Но уже на 22-й минуте Боте Баку восстановил равновесие в счёте, а сразу после этого Джон Энтони Брукс забил второй мяч хозяев. За 10 минут до перерыва Кевин Мёвальд сравнял счёт, но Ваутер Вегорст уже через две минуты снова вывел свою команду вперёд.

После перерыва автогол Брукса помог «Вердеру» отыграться, но в концовке Вегорст и Бартош Бялек довели матч до победы хозяев.

«Вольфсбург» набрал 17 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Вердер» (11) находится на 10-м месте.

Германия - Бундеслига. 9-й тур
27 ноября 2020, пятница. 22:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
5 : 3
Вердер
Бремен
0:1 Биттенкорт – 13'   1:1 Баку – 22'   2:1 Брукс – 25'   2:2 Мёвальд – 35'   3:2 Вегорст – 37'   3:3 Брукс – 47' (автогол)   4:3 Вегорст – 76'   5:3 Бялек – 90+5'
Удаления: нет / Мёвальд – 80'
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