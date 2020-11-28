«Ньюкасл» на выезде одолел «Кристал Пэлас» в стартовом матче 10-го тура АПЛ

В стартовом матче 10-го тура английской Премьер-лиги встречались «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила в Лондоне на стадионе «Селхёрс Парк» и завершилась победой гостей со счётом — 2:0.



Счёт был открыт в самом конце встречи на 89-й минуте — Жоэлинтон получил мяч в нескольких метрах от штрафной и увидел открывшегося Калума Уилсона. Бразилец сумел отдать передачу между двумя защитниками и вывести Уилсона один на один с голкипером. 28-летний англичанин пробил низом в дальний угол ворот, забив свой седьмой гол в нынешнем сезоне АПЛ.

Видео первого гола в 10-м туре АПЛ:

А уже через минуту бразильский нападающий «сорок» Жоэлинтон установил окончательный счёт встречи. Всё тот же Калум Уилсон от центра поля вырезал передачу на ход Жоэлинтону, который на углу штрафной обыграл центрального защитника хозяев Скотта Данна и пробил низом. Мяч отрекошетил от Гари Кэхилла и залетел в ближний угол ворот.

Видео первого гола Жоэлинтона в сезоне:

Второй матч подряд пропускал нападающий «орлов» Уилфрид Заха, находящийся на самоизоляции после положительного теста на коронавирус. В этом сезоне на счету 28-летнего ивуарийца 5 забитых мячей в восьми матчах АПЛ.



Подопечные Стива Брюса набрали 14 очков и поднялись на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Орлы» (13) опустились на 13-е место.