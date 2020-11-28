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Голкипер «Химок»: мне миллион раз снилось, как я дебютирую в РПЛ при больших трибунах

Голкипер «Химок»: мне миллион раз снилось, как я дебютирую в РПЛ при больших трибунах
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Химок» Илья Лантратов рассказал о пути к выступлению в РПЛ. Голкипер признался, что давно мечтал о выступлении в элитном дивизионе.

Мне миллион раз снилось, как я дебютирую в РПЛ при больших трибунах. Постоянно переживал во сне этот момент с самого детства: и в интернате, и в «Локо», и в Ярославе, когда не играл. Получилось, что несколько лет играл только во снах (смеётся). А потом просыпался и понимал — ничего не было. Но в итоге сон сбылся. После дебюта такое уже не снится», — сказал Лантратов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Лантратов был основным голкипером «Химок» в прошлом сезоне в ФНЛ, а теперь регулярно выходит в стартовом составе команды в РПЛ. Он ярко проявил себя в финале Кубка России в прошлом сезоне, где «Химки» уступили «Зениту» со счётом 0:1.

«Химки» победили «Уфу» и поднялись на 12-е место в турнирной таблице РПЛ
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