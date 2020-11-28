Главный тренер «Алавеса» назвал самую доминирующую команду в Испании

Главный тренер «Алавеса» Пабло Мачин поделился ожиданиями от встречи 11-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
«С«Интером» «Реалу» нужно было побеждать, чтобы обеспечить себе выход из группы, и они показали отличную игру. В одном матче существует несколько этапов, и мы постараемся разрушить их планы, всегда находясь в игре и используя свои моменты. Это единственное, что мы можем сделать с такой хорошей командой, как «Реал».
Зидан достаточно серьёзно ротирует состав, и трудно сказать, с какими одиннадцатью игроками вы столкнётесь. Поэтому мы должны тщательно подготовиться к любому сценарию.
«Реал» – это самая доминирующая команда в Ла Лиге, и мы знаем, как сложно нам будет извлечь что-то из этого матча, но мы будем готовиться», — цитирует Мачин Football Espana.
Встреча «Реал» – «Алавес» состоится в субботу, 28 ноября. Начало – 23:00 мск.
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