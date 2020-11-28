Игроки «Ренна» и «Страсбурга» перед матчем образовали букву «М» в память о Марадоне
В матче между «Страсбургом» и «Ренном» (1:1), открывающим 12-й тур чемпионата Франции, была организованна необычная акция в память об умершем легендарном аргентинском форварде Диего Марадоне.
Как сообщает B/R Football в «Твиттере», игроки «Ренна» и «Страсбурга» образовали букву «М» перед началом матча в память о Диего Марадоне.
О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет.
11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.
На «Чемпионате» доступно видео 10 фактов о Диего Марадоне:
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