Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Игроки «Ренна» и «Страсбурга» перед матчем образовали букву «М» в память о Марадоне

Игроки «Ренна» и «Страсбурга» перед матчем образовали букву «М» в память о Марадоне
Футбол / Франция 0

В матче между «Страсбургом» и «Ренном» (1:1), открывающим 12-й тур чемпионата Франции, была организованна необычная акция в память об умершем легендарном аргентинском форварде Диего Марадоне.

Как сообщает B/R Football в «Твиттере», игроки «Ренна» и «Страсбурга» образовали букву «М» перед началом матча в память о Диего Марадоне.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет.

11 ноября Марадона был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию из-за субдуральной гематомы. После выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.

На «Чемпионате» доступно видео 10 фактов о Диего Марадоне:

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020