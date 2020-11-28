Хонда задумался об уходе из «Ботафого» после длительной неудачной серии бразильского клуба

34-летний экс-игрок московского ЦСКА и итальянского «Милана» Кейсуке Хонда, ныне выступающий в чемпионате Бразилии за «Ботафого», сообщил о том, что задумался об уходе из клуба.

«Я задумываюсь об уходе, если меня не убедят через несколько дней», — написал Хонда немногословный пост в «Твиттере».

Причиной возможного ухода Хонды из «Ботафого» мог послужить тот факт, что клуб крайне неудачно выступает в последнее время – 3 ничьи и 6 поражений в последних 9 матчах, и предпоследнее, 19-е место, в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 20 очками в 22 играх.

Экс-игрок ЦСКА стал футболистом «Ботафого» 31 января 2020 года, перейдя на правах свободного агента после ухода из нидерландского «Витесса». С тех пор он провёл 24 встречи за бразильский клуб, в которых забил 3 гола.