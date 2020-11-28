Виллаш-Боаш раскритиковал номинацию Бьельсы на приз лучшему тренеру года

43-летний главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш выступил с резким заявлением относительно попадание менеджера английского «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсы в список претендентов на приз лучшему тренеру 2020 года.
«Бьельса? Он должен выиграть престижный трофей. Однозначно, он не входит в пятерку лучших тренеров мира в 2020 году. Это скандал. Он выиграл Чемпионшип!
То, что Тухель не входит в пятёрку лучших тренеров, — это тоже скандал. В ФИФА спят… Тухель выиграл четыре трофея во Франции, а затем вышел в финал Лиги чемпионов», — цитирует Боаша Goal.
Церемония ФИФА The Best 2020 состоится 17 декабря и пройдёт в онлайн-формате. Это вызвано сложившейся в мире сложной эпидемиологической обстановкой. Голосование за лучших игроков стартует сегодня, 25 ноября, и будет завершено 9 декабря.
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