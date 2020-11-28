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Хосеп Гвардиола оценил возможность совершения приобретений «Манчестер Сити» в январе

Хосеп Гвардиола оценил возможность совершения приобретений «Манчестер Сити» в январе
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможности совершения приобретений «горожанами» в зимнее трансферное окно.

«Приобретения в январе? Нет, совсем нет. У меня фантастическая команда, чтобы бороться за все титулы. Футболисты, которые играют хорошо, продолжат играть.

Игроки, особенно защитники, которые не совершают ошибок, стоят дорого, у них больше шансов остаться в команде.

Я стараюсь оценивать собственных игроков в настоящем времени. Джон Стоунз играл очень хорошо, и я особенно рад за него, потому что он особенный игрок для меня. Мы приехали сюда вместе, мы провели много времени в клубе, он был травмирован и у него были личные проблемы, но теперь он снова готов и уверен в себе. У него будут шансы показать свои качества в этой команде», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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