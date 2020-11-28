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Иско отклонил предложение «Севильи» об аренде в январе

Иско отклонил предложение «Севильи» об аренде в январе
Футбол / Испания 0

28-летний испанский атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско отказался от арендного предложения «Севильи», сообщает Football Espana со ссылкой на Diario AS.

Одной из главных причин отказа является то, что футболист не желает сокращать зарплату, чтобы присоединиться к команде Хулена Лопетеги, и хочет присоединиться к клубу, который готов был бы предложить контракт, соответствующий его нынешней зарплате в «Реале».

Иско защищает цвета «Реала» с 2013 года, а до этого выступал за «Малагу» и «Валенсию». Действующий контракт хавбека с мадридским клубом рассчитан до 2022 года. Со «сливочными» он к настоящему моменту завоевал 16 трофеев, среди которых два титула чемпиона Испании, Кубок страны и четыре Кубка Лиги чемпионов.

Иско в текущем сезоне за «Реал» принял участие в 7 встречах во всех турнирах, выйдя на замену в 4 из них и проведя на поле в общей сложности 285 минут. За отведённое игровое время отличиться результативными действиями ему не удалось.

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