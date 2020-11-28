Кандидат в президенты «Барселоны» желает приобрести Холанда в случае победы на выборах

Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который вновь собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы каталонского клуба, уже определил главную трансферную цель сине-гранатовых в случае победы на выборах. Об этом информирует Goal со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника Лапорта готов прибегнуть к использованию своих дружеских отношений с Мино Райолой, чтобы заполучить 20-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В этом году он провёл за немецкий клуб 31 встречу во всех турнирах, отметившись 33 забитыми мячами и 6 результативными передачами.