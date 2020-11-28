Кандидат в президенты «Барселоны» желает приобрести Холанда в случае победы на выборах
Экс-президент «Барселоны» Жоан Лапорта, который вновь собирается выдвинуть свою кандидатуру на пост главы каталонского клуба, уже определил главную трансферную цель сине-гранатовых в случае победы на выборах. Об этом информирует Goal со ссылкой на El Chiringuito.
По информации источника Лапорта готов прибегнуть к использованию своих дружеских отношений с Мино Райолой, чтобы заполучить 20-летнего норвежского форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.
Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В этом году он провёл за немецкий клуб 31 встречу во всех турнирах, отметившись 33 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
Эрлинг Холанд быстрее всех забил 15 мячей в Лиге чемпионов
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