Яркая развязка с двумя забитыми мячами в видеообзоре игры «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»

Вчера, 27 ноября, состоялся стартовый матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила в Лондоне на стадионе «Селхёрс Парк» и завершилась победой гостей со счётом — 2:0.
Счёт был открыт в самом конце встречи на 89-й минуте — Жоэлинтон получил мяч в нескольких метрах от штрафной и увидел открывшегося Калума Уилсона, который уверенно реализовал выход один на один с вратарём «Пэлас». Уже через минуту бразильский нападающий «сорок» Жоэлинтон установил окончательный счёт встречи, обыграв на углу штрафной центрального защитника хозяев Скотта Данна и пробив низом, после рикошета от Гари Кэхилла мяч залетел в ближний угол ворот.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл».
«Ньюкасл» набрал 14 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Орлы» (13) опустились на 13-е место.
- 28 ноября 2020
-
05:22
-
04:45
-
04:31
-
04:15
-
03:50
-
03:32
-
03:19
-
03:09
-
02:48
-
02:29
-
02:19
-
02:03
-
01:52
-
01:33
-
01:22
-
01:00
-
00:51
-
00:32
-
00:26
- 27 ноября 2020
-
23:43
-
23:31
-
23:24
-
23:16
-
23:12
-
22:57
-
22:33
-
22:19
-
22:12
-
21:57
-
21:56
-
21:24
-
21:10
-
21:08
-
21:03
-
20:49