Яркая развязка с двумя забитыми мячами в видеообзоре игры «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл»

Вчера, 27 ноября, состоялся стартовый матч 10-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила в Лондоне на стадионе «Селхёрс Парк» и завершилась победой гостей со счётом — 2:0.

Счёт был открыт в самом конце встречи на 89-й минуте — Жоэлинтон получил мяч в нескольких метрах от штрафной и увидел открывшегося Калума Уилсона, который уверенно реализовал выход один на один с вратарём «Пэлас». Уже через минуту бразильский нападающий «сорок» Жоэлинтон установил окончательный счёт встречи, обыграв на углу штрафной центрального защитника хозяев Скотта Данна и пробив низом, после рикошета от Гари Кэхилла мяч залетел в ближний угол ворот.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча «Кристал Пэлас» — «Ньюкасл».

«Ньюкасл» набрал 14 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице АПЛ. «Орлы» (13) опустились на 13-е место.