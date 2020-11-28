Пирло: Марадона был кумиром для всех детей, которые хотели играть в футбол

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло высказался о смерти легендарного аргентинского нападающего Диего Марадоны.
«Он был кумиром всех нас, детей, которые хотели играть в футбол. Я помню первый чемпионат мира, который я видел, и тот, что был в 1986 году, когда он стал чемпионом с Аргентиной.
Я ходил в парк и пытался повторить тот гол, который он забил Англии, пытаясь обвести всех.
Это неизгладимая память об уникальном футболисте, который навсегда останется в истории футбола. Мне посчастливилось встретиться с ним несколько раз, у меня также есть фото-сувенир, и я рад, что он есть в моём альбоме», — цитирует Пирло Football Italia.
О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Сообщалось, что легендарный аргентинец скончался в своём доме после остановки сердца. Из жизни Диего ушёл в возрасте 60 лет.
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