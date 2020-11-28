Ещенко: у Кокорина есть желание и мастерство, ему забить нужно

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко ответил на вопрос о нападающем Александре Кокорине.

«Что нужно сделать Кокорину, чтобы заиграть? Он пришёл, потом травма, нужно набрать кондиции. У него есть желание и мастерство, сейчас сыграл, потом ещё сыграет. Ему забить нужно», — приводит слова Ещенко «Матч ТВ».

Кокорин перешёл в «Спартак» минувшим летом на правах свободного агента из «Зенита». В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 1 мяч с пенальти и отдал 1 голевую передачу. Также в активе Александра 2 встречи в Кубке России, в которых он не отметился результативными действиями.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России.