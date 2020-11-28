Пирло объяснил отсутствие Роналду в заявке на ближайший матч Серии A

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил отсутствие нападающего Криштиану Роналду в заявке клуба на матч 9-го тура итальянской Серии А с «Беневенто»
«Криштиану отдыхает, потому что он немного устал после стольких игр, и мы не планировали использовать его в матче с «Беневенто», — приводит слова Пирло Football Italia.
Матч «Беневенто» – «Ювентус» состоится завтра, 28 ноября, на стадионе «Чиро Вигорито» в Беневенто. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.
«Ювентус», набрав 16 очков в восьми турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Лидирует в первенстве «Милан» (20). Также опережают «бьянконери» «Сассуоло» (18) и «Рома» (17).
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Роналду принял участие в 5 матчах, забив 8 голов и сделав 1 результативную передачу.
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