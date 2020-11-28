Вскрытие показало точную причину смерти Диего Марадоны

Вскрытие показало точную причину смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, сообщает Clarin.

По данным источника, вскрытие показало, что он умер в результате острого отёка лёгких, которая была вызвана хронической сердечной недостаточностью. Также в сердце Марадоны обнаружили в его дилатационную кардиомиопатию, патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения.

Марадона скончался накануне в возрасте 60 лет. 11 ноября он был выписан из больницы. Экс-футболист перенёс операцию по поводу субдуральной гематомы. Сообщалось, что после выписки Марадону доставили в клинику для лечения от алкогольной зависимости.