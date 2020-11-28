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Ривалдо: «Барселоне» нужно привыкнуть играть без Месси

Ривалдо: «Барселоне» нужно привыкнуть играть без Месси
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что сине-гранатовым необходимо привыкать играть без Лионеля Месси.

«В некоторые моменты в этом сезоне Месси больше не будет рядом, чтобы решать проблемы. Пора другим проявить себя, и команде нужно привыкнуть играть без Месси. Это нормально, что Куман даёт ему отдых, но если бы я был тренером «Барселоны», я бы хотел, чтобы Месси всё время был на поле», — приводит слова Ривалдо AS.

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

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