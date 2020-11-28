Холанд — о заменах: может, Фавр хочет, чтобы я забивал чаще и быстрее
Норвежский нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд прокомментировал свои замены.
«Для Люсьена Фавра стало нормальным заменять меня. Не знаю почему. Возможно, он хочет, чтобы я забил больше голов. Я должен забить как можно чаще и как можно быстрее, прежде чем меня поменяют», — в шутку сказал Холанд, слова которого приводит Sport Bild со ссылкой на CBS Sports.
Напомним, Эрлинг Холанд стал игроком «Боруссии» в январе 2020 года, перейдя из австрийского клуба «РБ Зальцбург» за € 20 млн. В этом году он провёл за немецкий клуб 31 встречу во всех турнирах, отметившись 33 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
Ранее стало известно, что 20-летний Эрлинг Холанд получит награду Golden Boy лучшему молодому футболисту Европы.
Кандидат в президенты «Барселоны» желает приобрести Холанда в случае победы на выборах
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