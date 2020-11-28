Флик: важно, чтобы Зане выкладывался на 100%. Мы над этим работаем

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик поделился мнением об игре нападающего Лероя Зане.



«Лерой в хорошей форме, его эффективность велика. Но, как и другие игроки „Баварии“, он без необходимости несколько раз терял мяч в матче с „Ред Булл Зальцбург“ и не доигрывал некоторые эпизоды. На это есть причины, и мы с ним обсуждали это. Он постарается выступить лучше в следующий раз.



Когда Зане выходит на поле, он создаёт определённую динамику в команде, наращивает её темп. В последних двух матчах он забивал после того, как выходил на замену. Это то, что отличает Лероя от других, и у него есть качество. Очевидно, что ему нужно время для возвращения идеальных кондиций после тяжёлой травмы, и он его получит. Лерой много работает на тренировках. Мы довольны им, но важно, чтобы он выкладывался на все сто процентов. Мы над этим работаем», — приводит слова Флика пресс-служба «Баварии».