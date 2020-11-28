Андрей Талалаев: до удовлетворённости «Ахмату» ещё далековато

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился мнением о выступлениях команды в нынешнем сезоне.



«Есть моменты, которые нужно улучшать. Поэтому до удовлетворённости, мне кажется, нам ещё далековато. Считается. что самое сложное — это изменить подход у людей в голове. Во-первых, за эти три месяца мы увидели, что команда перестала делить соперников на равных и неравных. С любым соперником играем с позиции того, что мы можем реализовать на футбольном поле, а не подстраиваемся и обороняемся всей командой.



Второй момент — это реакция на пропущенные голы. Когда команда забивает гол — это воодушевление, когда пропускает — возникают такие же эмоции, только с отрицательным знаком. Нельзя поддаваться им. То, как мы стали реагировать, продолжая играть и забирать инициативу, — это не может не радовать. Но хотелось бы ещё большего. Знаете, чтобы игроки реагировали, как хищники, почувствовавшие кровь. Чтобы продолжали дожимать соперника, атаковать. Но пока остаётся такой психологический шлейф, мы забиваем и успокаиваемся. Есть над чем работать», — сказал Талалаев в интервью клубной пресс-службе.