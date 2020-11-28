Защитник «Ливерпуля» раскритиковал календарь АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд раскритиковал расписание матчей английской Премьер-лиги.



«Когда у нас был трёхмесячный карантин, мы не могли прийти в оптимальную форму, но должны были доигрывать оставшиеся матчи сезона, после чего не получили большого перерыва. Думаю, две недели отпуска, а затем десять дней предсезонной подготовки, после которой нужно возвращаться в самую конкурентоспособную лигу в мире, недостаточно.



Время начала встреч противоречит здравому смыслу. Любой, кто здраво смотрит на ситуацию, поймёт, что этого просто не может быть. Не хватает времени восстановиться. Тело человека не способно так быстро восстанавливаться. Мышцы работают не на 100%, и именно поэтому игроки получают травмы. Что-то должно измениться», — приводит слова Александер-Арнольда Evening Standard.