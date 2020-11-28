Ребров — о ритуале целовать штангу: хотелось дополнительной поддержки хоть и от железяки

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал, как появился знаменитый ритуал с поцелуем штанг.



«Первый раз поцеловал штангу в Курске, а осознанно поверил в этот ритуал в «Сатурне». Тони Кински подходил к штангам и бутсами по ним стучал. Думаю, глядя на него, непроизвольно начал что-то похожее делать — прикасаться к ним, обниматься. Возможно, хотелось какой-то дополнительной поддержки, пусть и от железяки.



Иногда говорю штанге: «Помогай мне, давай сегодня всё отобьём». Реально идет диалог. Помню, в 2015-м при Аленичеве мы играли с «Кубанью», а в том матче было три штанги — у Каборе, Угу Алмейды и Попова. После матча Поп мне сказал: «Это что такое вообще? Такого не бывает».



В команде, конечно, надо мной постоянно шутят из-за этого. Болельщики спрашивают: «Ты с ними как, взасос? Жена к ним не ревнует?». Не обращаю внимания и готов к стёбу. Еще со школьных времен дал себе установку: если что-то делаю, мне это нужно, а если мне это нужно, то чего стесняться. Макеев на штанги постоянно наклеивал стикер, где красный высунутый язык, вы точно видели. В чат присылал мемы, перед Томском обыгрывал эту тему, что язык обморожу и примерзну», — написал Ребров в своём блоге на Sports.ru.

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