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Ребров — о приметах: кто-то перед играми сексом не занимается. Например, Ещенко

Ребров — о приметах: кто-то перед играми сексом не занимается. Например, Ещенко
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о приметах, которыми пользуются футболисты.

«У одного из моих тренеров в «Сатурне», Владимира Вайсса, на скамейке всегда была первая кроссовка сына — на удачу. Кто-то, например, перед играми сексом не занимается. Например, Ещ. Он рассказывал, что жене давно сказал: «Всё, за два дня до матча уже нельзя».

Хотя в «Спартаке» к приметам сейчас вообще другой подход. С приходом Тедеско и его штаба в плане поверий многое изменилось. Точнее, их просто не стало. Как-то говорили с тренером вратарей Максом Урванчки, он мне объяснял: «Ты же понимаешь, что это просто предрассудки? Я отвечал: «Сейчас, конечно, понимаю, а по молодости во всё верил, реально заморачивался». Штаб Тедеско – новой формации», — написал Ребров в своём блоге на Sports.ru.

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