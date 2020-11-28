Жозе Моуринью: в «Челси» ощущал огромное давление. Теперь тренеры не сталкиваются с этим

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью в преддверии матча 10-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» отметил, что испытывал серьёзное давление, будучи наставником синих.
«Когда я возглавлял „Челси“, то чувствовал, что на меня оказывалось огромное давление. Теперь это не так, тренеры не испытывают такого большого давления в больших клубах. Сейчас на тренеров надавят немного, а потом оставляют в покое, чтобы они могли выполнять свою работу.
Я работал в клубах, которые, так скажем, были чемпионами на трансферном ранке из-за мощных инвестиций. Мне пришлось столкнуться с давлением. Так что теперь не мне иметь дело с этим давлением. Это другие должны с ним справляться. Это не для нас», — приводит слова Моуринью Goal.com.
Матч «Челси» — «Тоттенхэм» состоится в воскресенье, 29 ноября. Начало — в 19:30 мск.
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