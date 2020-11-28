Глушаков — о невызове Дзюбы в сборную России: не думаю, что это решение только Черчесова

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился мнением о невызове нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в сборную России из-за скандального видео.



«Есть спортивная составляющая, по ней и нужно определять качества игрока. Футбол – это одно, а личная жизнь – другое. Никого не должно волновать, что происходит за забором твоего дома. Вызвал бы я Дзюбу? Отвечу так: есть футболист, есть тренер, выше тренера есть люди, а выше этих людей есть ещё люди. При всём уважении к Станиславу Саламовичу, не думаю, что это только его решение. Конечно, могу ошибаться. Возможно, были какие-то рекомендации, почти уверен, что ситуацию обсуждали и в тренерском штабе, и за его пределами. Черчесов, наверное, всё взвесил, и в итоге было принято такое решение.



Насколько оно повлияло на результат, сейчас сказать невозможно. А про то, что личная жизнь не должна влиять на спортивную составляющую, я уже сказал выше. Если речь не идёт о каких-то незаконных вещах. Что касается капитанской повязки Дзюбы, когда буду главным тренером, тогда и буду думать над такими сложными ситуациями. Опять же, вдруг кто-то выше мне скажет, что нельзя давать капитанскую повязку тому или иному игроку. Это работа в структуре. Как бы то ни было, не собираюсь хайповать на Дзюбе. Это его жизнь и судьба. Если бы медиа не подогревали эту тему, то не было бы такого резонанса. Скажу так: просто так никто ничего не будет делать», — приводит слова Глушакова Sport24.

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