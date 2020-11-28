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«Арсенал» — «Зенит». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
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«Арсенал» Т — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

«Арсенал» Т — «Зенит»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Арсенал» Т — «Зенит». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Зенит».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. В бригаду войдут ассистенты Наиль Сейфетдинов (Казань) и Владимир Миневич (Смоленск). Резервный рефери — Роман Сафьян (Москва).

Санкт-Петербургский «Зенит» набрал 31 очко в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (13) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 15 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входит московский «Спартак» (29).

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