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Нигматуллин: месяц как переболел «короной». Очень неприятная зараза — трещал по швам

Нигматуллин: месяц как переболел «короной». Очень неприятная зараза — трещал по швам
Футбол / РПЛ 0

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, как перенёс коронавирус.

«Месяц как переболел «короной» (не той, что на фото). Очень неприятная зараза – трещал по швам весь организм и долго восстанавливается. Ощущение, что вирус был во мне с головы до пят. Пропадало обоняние напрочь, еда была безвкусной… Сейчас всё пришло в норму. Будьте здоровы вы и ваши близкие», — написал Нигматуллин в своём «инстаграме».

Нигматуллин выступал за «Спартак», «Локомотив», ЦСКА, «Верону». В конце 2005 года завершил карьеру. На протяжении долгого времени занимался бизнесом и спортивной журналистикой. В 2008 году вернулся в большой футбол – выступал за «Анжи». Последним клубом в профессиональной карьере стал израильский «Ахи Нацрат». В настоящее время является телеведущим, диджеем, ведущим мероприятий.

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