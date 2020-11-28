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«Челси» заинтересован в услугах Лионеля Месси

«Челси» заинтересован в услугах Лионеля Месси
Футбол / Англия 0

«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Goal.com со ссылкой на испанского журналиста Гийома Балаге.

Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до следующего лета. В январе 33-летний аргентинский футболист может начать переговоры с другими клубами. Сообщалось, что одним из главных претендентов на Месси является «Манчестер Сити».

Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.

В нынешнем сезоне Месси в 8 матчах чемпионата Испании забил 3 мяча.

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