«Челси» заинтересован в услугах Лионеля Месси

«Челси» заинтересован в услугах нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, сообщает Goal.com со ссылкой на испанского журналиста Гийома Балаге.



Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до следующего лета. В январе 33-летний аргентинский футболист может начать переговоры с другими клубами. Сообщалось, что одним из главных претендентов на Месси является «Манчестер Сити».



Минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения.



В нынешнем сезоне Месси в 8 матчах чемпионата Испании забил 3 мяча.

Футболки Месси стали самыми продаваемыми в США, Роналду – на третьем месте