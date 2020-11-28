Женской команде ЦСКА присуждено техническое поражение в матче с «Локомотивом»

Женской команде московского ЦСКА присуждено техническое поражение в матче 14-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Ранее стало известно о нескольких случаях заражения коронавирусом в стане красно-синих.
«В соответствии с частью 2 статьи 105 Дисциплинарного регламента РФС, за необеспечение принимающей стороной условий проведения матча в соответствии с регламентом соревнования, повлекшее за собой срыв матча, присудить поражение ЖФК ЦСКА в матче 14-го тура чемпионата России по футболу 2020 года среди женских команд клубов высшего дивизиона (Суперлига) сезона 2020 года между командами ЦСКА — »Локомотив" со счетом 0:3, присудить победу ФК «Локомотив», г. Москва, в указанном матче со счетом 3:0", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте РФС.
Напомним, женская команда ЦСКА досрочно стала чемпионом России сезона-2020. Этот титул стал вторым подряд у женской команды московского клуба. В 2017 году ЖФК ЦСКА стал обладателем Кубка России, в финале турнира обыграв «Чертаново» (1:0).
- 28 ноября 2020
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