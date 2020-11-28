Врач «Спартака» рассказал о восстановлении Глушенкова

Врач «Спартака» Глеб Чернов высказался о восстановительном процессе нападающего московского клуба Максима Глушенкова. Напомним, форвард продолжает восстанавливаться после тяжёлой травмы крестообразных связок.
«Сейчас идёт динамический этап реабилитации. Максим начал выполнять больше движений и упражнений, приближённых к футболу. Пока он не работает на поле, только бегает. Беговая нагрузка постоянно прогрессирует. У него хороший прогресс в восстановлении, все тесты хорошие. Колено ведёт себя стабильно.
Наверное, это не очень часто происходит, но в случае Максима реабилитация проходит показательно. Он даже опережает срок восстановления как минимум на месяц. У него нет поводов для стресса, мы видим хорошую динамику. Каждый день его подбадриваем, физиотерапевты в постоянном режиме с ним работают. Думаю, в эмоциональном плане у Максима всё хорошо. Он это чувствует и еще больше отдается тренировкам», — сказал Чернов в интервью клубной пресс-службе.
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