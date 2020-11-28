«Арсенал» Т — «Зенит»: Дзюба выйдет на поле с капитанской повязкой

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Зенита» на матч 16-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — «Зенит».
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба выйдет на эту встречу с капитанской повязкой. Напомним, форвард лишился капитанской повязки в клубе и сборной России после скандала с появлением интимного видео.
«Арсенал» Т: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Пантелеев, Ломовицкий, Костадинов, Мохаммед, К. Кангва, Панченко, Джорджевич.
Запасные: Левашов, Хагуш, Бурлак, Горбатенко, Хлусевич, Громыко, Ковалёв, Аджоев, Минаев.
«Зенит»: Кержаков, Чистяков, Прохин, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Барриос, Дзюба, Дриусси, Малком.
Запасные: Лунёв, Одоевский, Мостовой, Мусаев, Азмун, Крапухин, Шамкин.
Санкт-Петербургский «Зенит» набрал 31 очко в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (13) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 15 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входит московский «Спартак» (29).
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