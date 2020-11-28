«Главная причина — «Спартак» там не играет». Умяров — о провале клубов РПЛ в еврокубках

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров рассказал о главной причине, почему российские клубы провалились в Лиге чемпионов и Лиге Европы.



«Первая и главная причина понятна — в еврокубках не играет «Спартак». А если серьёзно, надеюсь, ситуация изменится и наши команды начнут набирать очки для общего рейтинга коэффициентов», — цитирует Умярова пресс-служба «Спартака».



«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 15 матчах. «Ротор» в 15 турах набрал восемь очков. Волгоградцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.



Матч первого круга, проходивший в Волгограде, завершился со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 55-й минуте забил Зелимхан Бакаев с пенальти.