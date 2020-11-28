«Зенит» рассказал о состоянии здоровья Магомеда Оздоева и Деяна Ловрена

«Зенит» рассказал о состоянии здоровья полузащитника Магомеда Оздоева и защитника Деяна Ловрена перед матчем 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».
«Некоторые сообщения не соответствуют действительности. Магомед Оздоев после матчей сборной России продолжает работать по индивидуальной программе, а что касается Деяна Ловрена, то на следующий день после перелёта он почувствовал недомогание – тест на ковид показал отрицательный результат, но в матче с Тулой защитник не сможет помочь команде», — сообщили в клубе корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.
В матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало — в 14:00 мск.
Санкт-Петербургский «Зенит» набрал 31 очко в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (13) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 15 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входит московский «Спартак» (29).
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