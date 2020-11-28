«Химки» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 28 ноября, состоится матч «Химки» — «Краснодар». Встреча 16-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало встречи — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «Краснодар».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян и Валентин Мурашов (оба — Москва). Резервный рефери — Роман Галимов (Улан-Удэ).



«Краснодар» набрал 21 очко в 15 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подмосковные «Химки» (15) — на 12-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 15 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входят «Зенит» (31) и «Спартак» (29).