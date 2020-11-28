Зурико Давиташвили: «Ротор» знает, где слабые места «Спартака»

Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».



«Результат матча с «Уралом» не устраивает, мы хотим побеждать. В начале встречи мы выглядели хорошо, контролировали мяч, но не смогли забить. Со следующей игры мы должны побеждать, потому что уже тяжелая ситуация — «Ротор» внизу турнирной таблицы. «Спартак» — это всегда сильный соперник. Мы уже играли с ними в Волгограде и знаем, где их слабые места.



Всегда думаю о своей реализации и после каждой тренировки отрабатываю удары по воротам. Надеюсь, скоро получится забить», — цитирует Давиташвили пресс-служба «Ротора» в своём «твиттере».



«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 15 матчах. «Ротор» в 15 турах набрал восемь очков. Волгоградцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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