Зурико Давиташвили: «Ротор» знает, где слабые места «Спартака»

Полузащитник «Ротора» Зурико Давиташвили поделился ожиданиями от матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком».
«Результат матча с «Уралом» не устраивает, мы хотим побеждать. В начале встречи мы выглядели хорошо, контролировали мяч, но не смогли забить. Со следующей игры мы должны побеждать, потому что уже тяжелая ситуация — «Ротор» внизу турнирной таблицы. «Спартак» — это всегда сильный соперник. Мы уже играли с ними в Волгограде и знаем, где их слабые места.
Всегда думаю о своей реализации и после каждой тренировки отрабатываю удары по воротам. Надеюсь, скоро получится забить», — цитирует Давиташвили пресс-служба «Ротора» в своём «твиттере».
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков в 15 матчах. «Ротор» в 15 турах набрал восемь очков. Волгоградцы занимают 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
- 28 ноября 2020
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