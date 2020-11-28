Фабиньо, Филлипс и Робертсон — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч с «Брайтоном»

Стали известны стартовые составы «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Ливерпуля» на матч 10-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтон энд Хоув. Начало — в 15:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Брайтон» — «Ливерпуль».

«Брайтон»: Райан, Вебстер, Данк, Уайт, Велтман, Марч, Биссума, Гросс, Уэлбек, Мопе, Коннолли.



«Ливерпуль»: Алисон, Робертсон, Фабиньо, Филлипс, Уильямс, Милнер, Минамино, Вейналдум, Фирмино, Жота, Салах.

«Ливерпуль» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брайтон энд Хоув Альбион» (9) — на 16-м месте. Лидером соревнований является «Тоттенхэм Хотспур», в 9 встречах набравший 20 очков. В тройку лидеров турнира входит лондонский «Челси» (18).