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«Старый должен сегодня забить». Оздоев — о Жиркове в матче с тульским «Арсеналом»

«Старый должен сегодня забить». Оздоев — о Жиркове в матче с тульским «Арсеналом»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на игру одноклубника Юрия Жиркова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», который проходит в эти минуты (0:0, перерыв).

«Жирков! В фирменном стиле закручивал в дальний верхний после углового, но чуть неточно получилось», — написали представители пресс-службы «Зенита» в своём «твиттере».

«Старый должен сегодня забить», — отреагировал Магомед Оздоев.

Санкт-Петербургский «Зенит» набрал 31 очко в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (13) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 15 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входит московский «Спартак» (29).

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