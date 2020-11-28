«Старый должен сегодня забить». Оздоев — о Жиркове в матче с тульским «Арсеналом»
Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев отреагировал на игру одноклубника Юрия Жиркова в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», который проходит в эти минуты (0:0, перерыв).
«Жирков! В фирменном стиле закручивал в дальний верхний после углового, но чуть неточно получилось», — написали представители пресс-службы «Зенита» в своём «твиттере».
«Старый должен сегодня забить», — отреагировал Магомед Оздоев.
Санкт-Петербургский «Зенит» набрал 31 очко в 15 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (13) — на 13-м месте. Лидером соревнований является московский ЦСКА, в 15 встречах набравший 32 очка. В тройку лидеров входит московский «Спартак» (29).
«Зенит» рассказал о состоянии здоровья Магомеда Оздоева и Деяна Ловрена
Рекомендуем вам
- 28 ноября 2020
-
16:15
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:40
-
15:36
-
15:29
-
15:09
-
14:57
-
14:44
-
14:25
-
14:02
-
13:58
-
13:37
-
13:36
-
13:27
-
13:21
-
13:21
-
13:02
-
12:56
-
12:46
-
11:59
-
11:58
-
11:21
-
11:11
-
11:00
-
10:58
-
10:45
-
10:27
-
10:24
-
10:18
-
10:12
-
10:02
Партнерский контент
Рекомендуем вам