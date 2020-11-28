Игрок английского клуба, схвативший соперника за гениталии, дисквалифицирован на три матча

Футбольная ассоциация Англии (FA) на официальном сайте объявила о дисквалификации защитника «Престон Норт Энд» Дарнелла Фишера на три матча за поведение в матче 12-го тура Чемпионшипа с «Шеффилд Уэнсдей» (1:0).



Напомним, опекая защитника «Шеффилд Уэнсдей» Каллума Патерсона в штрафной площади, футболист схватил его за гениталии. Оппонент попытался обратить внимание судьи на инцидент, однако тот не отреагировал, после чего Фишер повторил захват.



FA отметила, что инцидент не был замечен официальными лицами встречи, позже была проанализирована видеозапись эпизода. Организация признала действия Фишера проявлением агрессивного поведения и наказала футболиста «Престон Норт Энда».

«Престон», набрав 16 очков в 13 турах, занимает 15-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Шеффилд Уэнсдей» (7) — на 23-м месте.